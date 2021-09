Ballardini: “Siamo arrabbiati, abbiamo sbagliato troppo. La Fiorentina ora se la gioca con tutte”

L’allenatore rossoblu Davide Ballardini nel post-partita di Genoa Fiorentina ha parlato ai microfoni di DAZN, ecco alcune delle sue dichiarazioni:

”Oltre le assenze dovevamo essere più pericolosi in fase offensiva. Ci hanno fatto sbagliare i disimpegni venendo subito a prenderci, di solito non sbagliamo così tanto. Bravi loro, meno bravi noi soprattutto nel primo tempo non abbiamo dato la sensazione di essere pericolosi. Quello è stato il nostro errore. Siamo arrabbiati, è vero che abbiamo giocato contro una squadra che in questo momento vince con tutte, o quasi ma la rabbia è dovuta al fatto che sappiamo di poter fare meglio. Il rigore? Non l’ho riguardato, a me piace parlare della partita”

