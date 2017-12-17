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Ballardini: "Genoa a due facce? Nel primo tempo grandi occasioni, nella ripresa ci siamo chiusi"

Ai microfoni di Rai Sport parla - dopo la gara del Franchi - l'allenatore del Genoa, Davide Ballardini: "Un Genoa a due facce? Nel primo tempo la squadra mi è piaciuta molto, siamo stati  aggressivi e...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 dicembre 2017 17:20
Ballardini: "Genoa a due facce? Nel primo tempo grandi occasioni, nella ripresa ci siamo chiusi" - GENOA, ITALY - MAY 04: Bologna FC head coach Davide Ballardini looks on during the Serie A match between Genoa CFC and Bologna FC at Stadio Luigi Ferraris on May 4, 2014 in Genoa, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)
GENOA, ITALY - MAY 04: Bologna FC head coach Davide Ballardini looks on during the Serie A match between Genoa CFC and Bologna FC at Stadio Luigi Ferraris on May 4, 2014 in Genoa, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)
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Ai microfoni di Rai Sport parla - dopo la gara del Franchi - l'allenatore del Genoa, Davide Ballardini: "Un Genoa a due facce? Nel primo tempo la squadra mi è piaciuta molto, siamo stati  aggressivi e abbiamo creato occasioni importanti, nel secondo tempo ci siamo un po’ chiusi. Da quando sono arrivato abbiamo giocato in Coppa Italia e vinto, abbiamo pareggiato con la Roma e perso contro l’Atalanta facendo una buona partita. E' vero che i punti in casa sono pochi, quindi dovremo essere più bravi nel gioco. Credo che il Genoa potrà fare bene su tutti i campi”.

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