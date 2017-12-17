Di Marzio: "Federico Chiesa è un simbolo della Fiorentina, ha un grande attaccamento alla maglia"

Gianluca Di Marzio, quest'oggi presente al "Franchi" di Firenze assieme a Claudio Onofri per commentare la partita tra Fiorentina e Genoa, ha speso alcune parole per Federico Chiesa. Queste le sue par...

Gianluca Di Marzio, quest'oggi presente al "Franchi" di Firenze assieme a Claudio Onofri per commentare la partita tra Fiorentina e Genoa, ha speso alcune parole per Federico Chiesa. Queste le sue parole nel corso del primo tempo: "Federico Chiesa è un simbolo della Fiorentina. Il ragazzo mostra sempre un grande senso di appartenenza ai colori viola ed un grande attaccamento alla maglia, lo vedo dedito alla causa della squadra". Un bell'attestato di stima, dunque, per il figlio d'arte che anche oggi è stato fra i migliori.