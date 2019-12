E’ ormai segnato il destino di Thiago Motta sulla panchina del Genoa. Un esonero che sarebbe il secondo di Preziosi in questa stagione, dopo quello di Andreazzoli. In questo senso, oggi può essere una giornata importante per mettere tutto nero su bianco, in attesa dell’eventuale sostituto.

Non c’è ancora il nome del suo sostituto, ma il destino di Thiago Motta come allenatore è già segnato: il club rossoblù ha consegnato l’esonero all’italobrasiliano, ora Preziosi deve decidere cosa fare e chi incaricare per la successione del giovane tecnico ex PSG. Per lui sulla panchina dei rossoblù 9 partite, cinque sconfitte, tre pareggi e un solo successo in campionato. Un successo anche in Coppa Italia.

Tutomercatoweb.com