Il Sassuolo rischia la B, con la Fiorentina vale una stagione. Gli uomini di Ballardini in ritiro a Firenze da domani

Da giovedì il Sassuolo di Ballardini andrà in ritiro. La società e lo staff tecnico hanno deciso che per preparare al meglio la gara contro la Fiorentina, la squadra sarà in ritiro a Firenze e si allenerà in un centro sportivo della zona.

Il club emiliano sta vivendo la stagione più complicata da quando è stato promosso in Serie A nel 2013. Quest’anno, la società neroverde è impegnata in una lotta salvezza molto combattuta. Al momento, occupa il penultimo posto della classifica a quota 26 punti. A due distanze di lunghezza si trovano Frosinone e Udinese, mentre l’Empoli che attualmente è fuori dalla zona retrocessione si trova a 31 punti.

L’ultima vittoria del Sassuolo in Serie A risale al 9 marzo quando sconfisse il Frosinone di Eusebio Di Francesco per 1-0 al Mapei Stadium grazie alla rete di Kristian Thorstvedt al 58esimo minuto di gioco. Da quel momento, il club neroverde ha collezionato solo 2 sconfitte e 3 pareggi. Lo 0-3 subito nello scorso turno di campionato contro il Lecce ha portato la società emiliana ha prendere questa forte decisione per provare a raddrizzare una stagione deludente. Lo scrive Gianluca Di Marzio.

L’INTERVISTA A PEPITO ROSSI