Giuseppe Rossi ricorda: “Alla Fiorentina mi sentivo invincibile. Sensazione che doveva durare di più”

L’ex attaccante della Fiorentina, Giuseppe Rossi, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di DAZN dove si è soffermato su una delle sue migliori stagioni in carrirera, proprio a Firenze con la maglia Viola. Queste le sue parole:

Qual è stata la migliore stagione della tua carriera, le infortuni hanno ostacolato?

“Nel 2013/14 ho segnato 16 gol in 21 partite per la Fiorentina e quella è stata una delle migliori, mi sentivo imbattibile in certi momenti e ci si abitua. Mi è successo anche tre anni prima quando ho segnato 32 gol in una stagione per il Villarreal. È solo un peccato che la mia carriera sia stata sempre interrotta dagli infortuni. Ma ho avuto quella sensazione di essere invincibile e vorrei solo che fosse durata di più. È stata interrotta dagli infortuni ma puoi controllare solo ciò che puoi controllare e questo è quello che ho fatto. Il resto devi imparare a conviverci”.

