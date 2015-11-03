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Notizie Giuseppe Rossi Fiorentina

Pepito Rossi: "Stati Uniti? Felice di aver scelto l'Italia. Era il mio sogno, l'avevo promesso a mio padre"

22 aprile 2026 10:17

Pepito Rossi si schiera dalla parte di Gudmundsson: "Può diventare un idolo a Firenze"

22 aprile 2026 10:11

Rossi: “Bosnia? Evitiamo di dare la colpa ai giocatori. Ad oggi non vedo un nuovo Pepito Rossi in Italia”

21 aprile 2026 19:09

Montella: "Pepito Rossi uno spettacolo per gli occhi. Era impressionante, peccato per gli infortuni"

28 ottobre 2025 16:58

Pellegrini: "Dobbiamo vincere per crearci un vantaggio, saranno 180 minuti durissimi dove dovremo essere perfetti"

30 aprile 2025 13:54

'Pepito' Rossi: "La Juve mi voleva per il post Del Piero, il Villareal bloccò la trattativa"

09 aprile 2025 18:39

Frey e la foto con Batistuta: "Quanto avrei voluto giocare con te... Meglio tardi che mai!"

27 marzo 2025 11:23

Giuseppe Rossi: "Una serata indimenticabile, grazie al popolo viola e alla Fiorentina"

25 marzo 2025 22:08

De Rossi, 'simpatia' per il viola: "Il Franchi è fantastico e anche la Fiorentina non è male"

22 marzo 2025 23:37

Frey: "In porta me la cavo sempre? dovevo far vedere alla Fiorentina che so ancora far qualcosa"

22 marzo 2025 23:01

Criscito: "Vicino al trasferimento a Firenze ma per amore del Genoa rifiutai la Fiorentina"

22 marzo 2025 22:44

Foroni (Mediaset) : "Non sono fiorentino ma ho urlato come Trevisani in Fiorentina-Juve 4-2"

21 marzo 2025 23:17

Svelata la squad list per il Pepito Day: Batistuta, Toldo, Frey, Gomez, Godin e tanti altri

21 marzo 2025 19:23

Mario Gomez non ha dubbi: "Pepito poteva diventare uno dei 5 migliori al mondo. Era incredibile"

21 marzo 2025 17:33

Frey: "Con Firenze ho avuto un colpo di fulmine immediato, è stato un amore incredibile"

21 marzo 2025 14:05

Rossi non ha dubbi: “La Fiorentina può provare a vincere la Conference. Pronto a volare in Polonia in caso di finale”

21 marzo 2025 09:33

A distanza di 1 anno dal suo ritiro dal calcio, Pepito Rossi è pronto a ritornare in campo con la maglia del Villareal in un torneo di calcio a 7

07 maggio 2024 10:26

Giuseppe Rossi ricorda: "Alla Fiorentina mi sentivo invincibile. Sensazione che doveva durare di più"

24 aprile 2024 18:05

Pepito Rossi: "Analogie di questa Fiorentina con la mia? La voglia di giocare. Jack è il Borja Valero"

15 ottobre 2023 08:15

Giuseppe Rossi lascia il calcio: "La mia vita è realizzata. Ho versato sangue e sudore per questo gioco"

22 luglio 2023 19:39

Anche Giuseppe Rossi inebriato da Messi: "Non ci sono parole per la genialità di Messi, che assist"

09 dicembre 2022 20:55

Giuseppe Rossi: "La Fiorentina ha pochi giocatori al mondiale, sarà un grande vantaggio"

08 dicembre 2022 16:07

Carica di Gonzalo: "Questa Fiorentina mi garba, meritiamo l'Europa perchè siamo meglio della Roma"

13 maggio 2022 03:35

Paura per Giuseppe Rossi, dopo un contrasto cade male sulla gamba sinistra, ampi cenni al medico

25 aprile 2022 19:24

Giuseppe Rossi segna, esulta e salva la Spal: "Se mi ritiro a fine anno? Assolutamente no"

18 aprile 2022 17:22

Borja Valero confessa: "Giuseppe Rossi è il più forte giocatore con cui ho giocato nella Fiorentina"

24 febbraio 2022 18:29

Giuseppe Rossi segna un gol meraviglioso, serpentina e dribbling in mezzo a cinque difensori

19 febbraio 2022 20:55

Pepito a Firenze per le feste, e come un bambino che ama il pallone gioca sul prato delle Cascine

29 dicembre 2021 14:12

Scanzi celebra Rossi: "Alla Fiorentina ha fatto brillare gli occhi, ora manda al diavolo la sfortuna"

28 novembre 2021 15:00

Rossi ha superato le visite mediche, da domani sarà un nuovo giocatore della Spal

01 novembre 2021 19:15

QS, Torna a giocare in Italia Giuseppe Rossi, vicino il suo arrivo alla Spal di Joe Tacopina

30 ottobre 2021 10:08

Marassi è lo stadio dei rimpianti, dalla coppia Gomez-Rossi a quella Vlahovic-Gonzalez

16 settembre 2021 15:19

Giuseppe Rossi risponde ad un tifoso viola: "Io vice-Vlahovic? Ci sono! Chiamatemi!"

01 settembre 2021 11:55

Grande gioia per l'ex viola Giuseppe Rossi, è nata sua figlia Liana Sophia

01 dicembre 2020 11:41

Giuseppe Rossi a Zaniolo: "Ricordati tutti i sacrifici fatti ed i sogni che avevi da bambino"

12 settembre 2020 12:59

Pepito si racconta: "Con la Fiorentina potevamo vincere lo scudetto. Vedevo Salah nello spogliatoio viola, con lui..."

25 aprile 2020 16:15

Ufficiale, Giuseppe Rossi è un nuovo calciatore del Real Salt Lake

27 febbraio 2020 20:27

G. Rossi: "Tornare a Firenze è sempre bello. Qui 3 anni bellissimi. Quando i tifosi mi fermano per strada..."

16 novembre 2019 16:51

Ex viola, Giuseppe Rossi torna ad allenarsi con il Villareal. È svincolato da luglio del 2018

14 ottobre 2019 20:27

Pepito: "Ho conosciuto Commisso, è una persona seria. A Chiesa consiglio di giocare divertendosi"

09 settembre 2019 11:56

G. Rossi: "Adesso sto bene, mi piacerebbe tornare a Firenze. Su Commisso vi dico..."

21 giugno 2019 12:12

Giuseppe Rossi vorrebbe tornare a giocare a Firenze. La risposta di Corvino...

24 dicembre 2018 10:05

Rossi: "Mi sto allenando e voglio tornare in Serie A". A Gennaio il giocatore...

10 dicembre 2018 17:38

(VIDEO) Cinque anni fa il 4-2 storico. Riviviamo le emozioni di quel fantastico giorno

19 ottobre 2018 23:43

Non c'è pace per Giuseppe Rossi: rischia il processo per la lottizazione a Palazzo Tornabuoni

16 ottobre 2018 10:06

Sky, nessuna sanzione per Rossi dall’antidoping. Emessa nota di biasimo...

01 ottobre 2018 15:58

Preziosi: "Giuseppe Rossi è un ragazzo straordinario, non credo a questa storia"

27 settembre 2018 13:07

Rossi rischia la squalifica per aver preso il collirio. Ma lui nega, se avesse ammesso...

26 settembre 2018 10:27

Clamoroso Giuseppe Rossi, positivo all'antidoping lo scorso maggio. La sostanza assunta...

25 settembre 2018 11:58

Rossi: “Che emozione affrontare la Fiorentina. Voglio una grande partita”

05 maggio 2018 10:24

Simeone: "Scusa Genoa ma domenica voglio segnare. Molto felice qui"

04 maggio 2018 11:41

Rossi, la prima da ex. Ha ancora residenza a Firenze, e agli amici dice: "Tornerei..."

03 maggio 2018 10:16

1 Febbraio giorno di campioni: tanti auguri a Gabriel Omar Batistuta e Giuseppe Rossi. Due gioielli indimenticati a Firenze...

01 febbraio 2018 09:43

G. Rossi: "Babbo Natale mi ha già fatto il regalo. Quante reti voglio fare? Mai porsi limiti..."

22 dicembre 2017 14:27

La Curva Fiesole omaggia Pepito Rossi: “Bentornato Pepito” applausi e cori per lui

17 dicembre 2017 14:52

Niente ritorno a Firenze per Giuseppe Rossi, resterà a Pegli ad allenarsi

16 dicembre 2017 12:59

Pepito come uno scherzo del destino: contratto particolare col Genoa e esordio al Franchi. Dettagli...

30 novembre 2017 08:43

Rossi pronto a tornare in Serie A. Su di lui il Chievo in caso di partenza direzione Napoli di Inglese

19 ottobre 2017 12:45

Calciomercato.com: Pepito Rossi si è offerto al Torino

09 ottobre 2017 19:08

Ag. Rossi: "Lo vedo carico. Ritorno alla Fiorentina? Vi svelo cosa mi ha detto l'ultima volta che l'ho visto..."

10 aprile 2017 19:37

Pepito show con una roboante tripletta. Pastorello è stato profeta...

03 aprile 2017 22:07

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