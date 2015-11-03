Notizie Giuseppe Rossi Fiorentina

Pepito Rossi: "Stati Uniti? Felice di aver scelto l'Italia. Era il mio sogno, l'avevo promesso a mio padre"
22 aprile 2026 10:17
Pepito Rossi si schiera dalla parte di Gudmundsson: "Può diventare un idolo a Firenze"
22 aprile 2026 10:11
Rossi: “Bosnia? Evitiamo di dare la colpa ai giocatori. Ad oggi non vedo un nuovo Pepito Rossi in Italia”
21 aprile 2026 19:09
Montella: "Pepito Rossi uno spettacolo per gli occhi. Era impressionante, peccato per gli infortuni"
28 ottobre 2025 16:58
Pellegrini: "Dobbiamo vincere per crearci un vantaggio, saranno 180 minuti durissimi dove dovremo essere perfetti"
30 aprile 2025 13:54
'Pepito' Rossi: "La Juve mi voleva per il post Del Piero, il Villareal bloccò la trattativa"
09 aprile 2025 18:39
Frey e la foto con Batistuta: "Quanto avrei voluto giocare con te... Meglio tardi che mai!"
27 marzo 2025 11:23
Giuseppe Rossi: "Una serata indimenticabile, grazie al popolo viola e alla Fiorentina"
25 marzo 2025 22:08
De Rossi, 'simpatia' per il viola: "Il Franchi è fantastico e anche la Fiorentina non è male"
22 marzo 2025 23:37
Frey: "In porta me la cavo sempre? dovevo far vedere alla Fiorentina che so ancora far qualcosa"
22 marzo 2025 23:01
Criscito: "Vicino al trasferimento a Firenze ma per amore del Genoa rifiutai la Fiorentina"
22 marzo 2025 22:44
Foroni (Mediaset) : "Non sono fiorentino ma ho urlato come Trevisani in Fiorentina-Juve 4-2"
21 marzo 2025 23:17
Svelata la squad list per il Pepito Day: Batistuta, Toldo, Frey, Gomez, Godin e tanti altri
21 marzo 2025 19:23
Mario Gomez non ha dubbi: "Pepito poteva diventare uno dei 5 migliori al mondo. Era incredibile"
21 marzo 2025 17:33
Frey: "Con Firenze ho avuto un colpo di fulmine immediato, è stato un amore incredibile"
21 marzo 2025 14:05
Rossi non ha dubbi: “La Fiorentina può provare a vincere la Conference. Pronto a volare in Polonia in caso di finale”
21 marzo 2025 09:33
A distanza di 1 anno dal suo ritiro dal calcio, Pepito Rossi è pronto a ritornare in campo con la maglia del Villareal in un torneo di calcio a 7
07 maggio 2024 10:26
Giuseppe Rossi ricorda: "Alla Fiorentina mi sentivo invincibile. Sensazione che doveva durare di più"
24 aprile 2024 18:05
Pepito Rossi: "Analogie di questa Fiorentina con la mia? La voglia di giocare. Jack è il Borja Valero"
15 ottobre 2023 08:15
Giuseppe Rossi lascia il calcio: "La mia vita è realizzata. Ho versato sangue e sudore per questo gioco"
22 luglio 2023 19:39
Anche Giuseppe Rossi inebriato da Messi: "Non ci sono parole per la genialità di Messi, che assist"
09 dicembre 2022 20:55
Giuseppe Rossi: "La Fiorentina ha pochi giocatori al mondiale, sarà un grande vantaggio"
08 dicembre 2022 16:07
Carica di Gonzalo: "Questa Fiorentina mi garba, meritiamo l'Europa perchè siamo meglio della Roma"
13 maggio 2022 03:35
Paura per Giuseppe Rossi, dopo un contrasto cade male sulla gamba sinistra, ampi cenni al medico
25 aprile 2022 19:24
Giuseppe Rossi segna, esulta e salva la Spal: "Se mi ritiro a fine anno? Assolutamente no"
18 aprile 2022 17:22
Borja Valero confessa: "Giuseppe Rossi è il più forte giocatore con cui ho giocato nella Fiorentina"
24 febbraio 2022 18:29
Giuseppe Rossi segna un gol meraviglioso, serpentina e dribbling in mezzo a cinque difensori
19 febbraio 2022 20:55
Pepito a Firenze per le feste, e come un bambino che ama il pallone gioca sul prato delle Cascine
29 dicembre 2021 14:12
Scanzi celebra Rossi: "Alla Fiorentina ha fatto brillare gli occhi, ora manda al diavolo la sfortuna"
28 novembre 2021 15:00
Rossi ha superato le visite mediche, da domani sarà un nuovo giocatore della Spal
01 novembre 2021 19:15
QS, Torna a giocare in Italia Giuseppe Rossi, vicino il suo arrivo alla Spal di Joe Tacopina
30 ottobre 2021 10:08
Marassi è lo stadio dei rimpianti, dalla coppia Gomez-Rossi a quella Vlahovic-Gonzalez
16 settembre 2021 15:19
Giuseppe Rossi risponde ad un tifoso viola: "Io vice-Vlahovic? Ci sono! Chiamatemi!"
01 settembre 2021 11:55
Grande gioia per l'ex viola Giuseppe Rossi, è nata sua figlia Liana Sophia
01 dicembre 2020 11:41
Giuseppe Rossi a Zaniolo: "Ricordati tutti i sacrifici fatti ed i sogni che avevi da bambino"
12 settembre 2020 12:59
Pepito si racconta: "Con la Fiorentina potevamo vincere lo scudetto. Vedevo Salah nello spogliatoio viola, con lui..."
25 aprile 2020 16:15
Ufficiale, Giuseppe Rossi è un nuovo calciatore del Real Salt Lake
27 febbraio 2020 20:27
G. Rossi: "Tornare a Firenze è sempre bello. Qui 3 anni bellissimi. Quando i tifosi mi fermano per strada..."
16 novembre 2019 16:51
Ex viola, Giuseppe Rossi torna ad allenarsi con il Villareal. È svincolato da luglio del 2018
14 ottobre 2019 20:27
Pepito: "Ho conosciuto Commisso, è una persona seria. A Chiesa consiglio di giocare divertendosi"
09 settembre 2019 11:56
G. Rossi: "Adesso sto bene, mi piacerebbe tornare a Firenze. Su Commisso vi dico..."
21 giugno 2019 12:12
Giuseppe Rossi vorrebbe tornare a giocare a Firenze. La risposta di Corvino...
24 dicembre 2018 10:05
Rossi: "Mi sto allenando e voglio tornare in Serie A". A Gennaio il giocatore...
10 dicembre 2018 17:38
(VIDEO) Cinque anni fa il 4-2 storico. Riviviamo le emozioni di quel fantastico giorno
19 ottobre 2018 23:43
Non c'è pace per Giuseppe Rossi: rischia il processo per la lottizazione a Palazzo Tornabuoni
16 ottobre 2018 10:06
Sky, nessuna sanzione per Rossi dall’antidoping. Emessa nota di biasimo...
01 ottobre 2018 15:58
Preziosi: "Giuseppe Rossi è un ragazzo straordinario, non credo a questa storia"
27 settembre 2018 13:07
Rossi rischia la squalifica per aver preso il collirio. Ma lui nega, se avesse ammesso...
26 settembre 2018 10:27
Clamoroso Giuseppe Rossi, positivo all'antidoping lo scorso maggio. La sostanza assunta...
25 settembre 2018 11:58
Rossi: “Che emozione affrontare la Fiorentina. Voglio una grande partita”
05 maggio 2018 10:24
Simeone: "Scusa Genoa ma domenica voglio segnare. Molto felice qui"
04 maggio 2018 11:41
Rossi, la prima da ex. Ha ancora residenza a Firenze, e agli amici dice: "Tornerei..."
03 maggio 2018 10:16
1 Febbraio giorno di campioni: tanti auguri a Gabriel Omar Batistuta e Giuseppe Rossi. Due gioielli indimenticati a Firenze...
01 febbraio 2018 09:43
G. Rossi: "Babbo Natale mi ha già fatto il regalo. Quante reti voglio fare? Mai porsi limiti..."
22 dicembre 2017 14:27
La Curva Fiesole omaggia Pepito Rossi: “Bentornato Pepito” applausi e cori per lui
17 dicembre 2017 14:52
Niente ritorno a Firenze per Giuseppe Rossi, resterà a Pegli ad allenarsi
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Pepito come uno scherzo del destino: contratto particolare col Genoa e esordio al Franchi. Dettagli...
30 novembre 2017 08:43
Rossi pronto a tornare in Serie A. Su di lui il Chievo in caso di partenza direzione Napoli di Inglese
19 ottobre 2017 12:45
Calciomercato.com: Pepito Rossi si è offerto al Torino
09 ottobre 2017 19:08
Ag. Rossi: "Lo vedo carico. Ritorno alla Fiorentina? Vi svelo cosa mi ha detto l'ultima volta che l'ho visto..."
10 aprile 2017 19:37
Pepito show con una roboante tripletta. Pastorello è stato profeta...
03 aprile 2017 22:07
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