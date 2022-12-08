Giuseppe Rossi: "La Fiorentina ha pochi giocatori al mondiale, sarà un grande vantaggio"

L'ex giocatore della Fiorentina, Giuseppe Rossi, torna a parlare ai microfoni di Radio Bruno in vista della ripresa del campionato

L'ex attaccante della Fiorentina, attualmente svincolato, si è concesso ad un intervista a Radio Bruno spendendo parole sul mondiale in corso e quella che sarà la ripartenza delle squadre a gennaio, in particolare quella viola: "I calciatori al Mondiale torneranno sicuramente stanchi. Sarà molto importante la loro gestione. Bisogna evitare di forzare su questi elementi. La speranza è che i viola in Qatar tornino vogliosi di far bene anche alla Fiorentina, per riportarla in Europa. Credo che i viola abbiano il vantaggio di aver andato pochi giocatori al Mondiale, rispetto ad altre squadre. È una caratteristica che va sfruttata. Spero che la Fiorentina riprenda alla grande il campionato”. Queste parole confermano certamente il legame tra "Pepito" e Firenze; il numero 49 con la maglia viola ha collezionato ben 16 gol in 33 presenze, purtroppo la sua esperienza a Firenze è stata contornata da numerosi infortuni che spesso lo hanno tenuto fuori dal campo.

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