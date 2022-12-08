Sabiri dribbla la domanda sulla Fiorentina: "Viola a gennaio? Per ora sono della Samp, non so altro"

Durante l'intervista concessa al Corriere Dello Sport, il trequartista della Sampdoria e del Marocco, Abdelhamid Sabiri, ha così dribblato la domanda sulla Fiorentina: “Sabiri sarà ancora della Sampdo...

Durante l'intervista concessa al Corriere Dello Sport, il trequartista della Sampdoria e del Marocco, Abdelhamid Sabiri, ha così dribblato la domanda sulla Fiorentina: “Sabiri sarà ancora della Sampdoria a gennaio? Si parla di un’ipotesi Fiorentina.

(Ride e non vorrebbe rispondere) “Non lo so, per ora sono un calciatore della Samp. Non mi hanno detto altro”.

Poi ha proseguito parlando del suo momento alla Sampdoria: "Perché non ho giocato negli ultimi tempi? “Ero infortunato. C’è stato anzi il rischio che non potessi neppure partecipare al Mondiale. Ma ho lavorato duro, con tanta fisioterapia. In Italia tanti pensavano che la lesione fosse finta ma la società conosce la verità. Ho anche inviato foto della risonanza magnetica allo staff medico per dimostrarlo. Anche qui in Qatar non gioco con continuità per questa ragione. Non sto bene. Sento dolore dopo 15-20 minuti, come è successo contro il Canada. Ma resisto. Siamo stati un po’ sfortunati in Italia in questo inizio di stagione con i risultati. C’è stato un alone di negatività che ci ha condizionati. Ma spero e credo che ci tireremo fuori da questa situazione complicata”.



Infine, sul cammino nella Coppa del Mondo con il suo Marocco: "È un momento storico per l’Africa e per il mondo arabo. Era ora. Siamo contenti. Ci eravamo confrontati prima della partita. Eravamo convinti che la Spagna si potesse eliminare. L’obiettivo era raggiungere i rigori e l’abbiamo ottenuto. Non eravamo venuti in Qatar per giocare solo tre partite. Ora affronteremo il Portogallo e proveremo a sfruttare le nostre qualità. Le partite durano 90 minuti o anche di più, come avete visto. Non partiamo battuti”."

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