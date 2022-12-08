Pradè: "Nel 2022 abbiamo giocato il miglior calcio d'Italia. Il Viola Park porterà tanti punti"

Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, è intervenuto sul palco durante la festa di Natale viola per parlare di questo ultimo anno e dei progetti futuri: "Il 2022 è stato un anno molto...

Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, è intervenuto sul palco durante la festa di Natale viola per parlare di questo ultimo anno e dei progetti futuri: "Il 2022 è stato un anno molto importante per noi, perché abbiamo giocato il miglior calcio d'Italia, grazie all'aiuto di Italiano, tornando a giocare anche in Europa - si legge su La Nazione-. Il Viola Park sarà un cambiamento epocale per noi, perché avremo il centro sportivo più bello d'Europa. Alla lunga ci porterà tanti punti".

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