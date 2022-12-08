Ikonè: "Il momento più brutto è alle spalle. Con Italiano mi trovo bene. So che devo fare più gol"

Ikonè si racconta e parla a tutto tondo della sua esperienza alla Fiorentina, il francese è arrivato a dicembre scorso

Jonathan Ikonè è stato intervistato da La Repubblica, queste le parole del giocatore francese della Fiorentina:

Perché ha scelto la Fiorentina, un anno fa? «Sentivo che dopo aver vinto col Lille era arrivato il momento di evolvere, di crescere. E ho pensato che la Fiorentina per me fosse un ottimo club».

Un anno più tardi, che ne pensa? «Il momento più complicato è alle spalle, quello in cui dovevo adattarmi al modo di giocare e di concepire gli allenamenti. Ma non ho mai mollato. Ho avuto difficoltà con la lingua italiana ma adesso la capisco molto meglio. Scherzo coi miei compagni, mi vogliono bene e qui mi sento a casa».

Che allenatore è Vincenzo Italiano? «Un martello, è vero. Ho un ottimo rapporto con lui, mi trovo bene. Ogni volta imparo qualcosa di nuovo. È severo, si. Ma nel senso positivo del termine, non per cattiveria: lo fa per ottenere il massimo e il meglio da me e da tutta la squadra. Ma sa anche scherzare con noi, allo stesso modo in cui pretende di più. È un allenatore davvero bravo».

Si sente cresciuto dopo un anno in Italia? «Si. Sia sotto il profilo fisico, atletico, sia pensando alla tattica. Mi sento più completo. Qui si dà di più, si soffre di più, è tutto più intenso. Questo mi dà la forza per andare avanti»

È consapevole che se fosse un po’ più concreto sotto porta, sarebbe devastante? «Sì, me lo dicevano anche al Montpellier. Sto lavorando duramente, ogni giorno, per migliorarmi e per essere più concreto».

Che rapporto ha coi social? «Nessuno, perché i miei sono gestiti da una società esterna. Così posso concentrarmi solo sul campo».

Pochi mesi e potrà allenarsi al Viola Park… «Prima giocavo per strada e se ripenso a quel campo polveroso di Bondy, mi dico che il sogno che avevo da bambino si è realizzato. Grazie a Commisso e alla società».

Quando scende in campo, a cosa pensa? «Al fatto che sono una persona importante per Bondy, per i bambini della mia città. Allora non posso sbagliare: voglio sempre dare il buon esempio a tutti loro».

IKONE' PARLA DEL SUO RAPPORTO CON MBAPPE

https://www.labaroviola.com/ikone-io-e-mbappe-cresciuti-insieme-dai-6-anni-ci-dividevano-perche-insieme-eravamo-devastanti/195129/