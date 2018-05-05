Rossi: “Che emozione affrontare la Fiorentina. Voglio una grande partita”

La Gazzetta dello Sport stamattina pubblica una lunga intervista all'atteso ex della sfida di domani tra Genoa e Fiorentina, Giuseppe Rossi. Queste alcune sue parole:"Sto bene, mi sto allenando alla g...

La Gazzetta dello Sport stamattina pubblica una lunga intervista all'atteso ex della sfida di domani tra Genoa e Fiorentina, Giuseppe Rossi. Queste alcune sue parole:

"Sto bene, mi sto allenando alla grande e spero di giocare. Già da domenica mi auguro di avere più minuti in campo. Vorrei fare una grande partita. Per me sarebbe un momento speciale: giocare contro la Fiorentina per la prima volta da ex viola sarà una bella emozione. (...) 121 minuti in campo? Tutti si aspettano di giocare di più. Per recuperare dopo un lungo infortunio serve ritrovare continuità. Ho cercato di allenarmi bene e farmi trovare pronto ma ci si è messo di mezzo l’infortunio muscolare, il primo della mia carriera, proprio nel momento sbagliato. Ora però ho recuperato bene. Il futuro? A fine campionato ne parleremo e decideremo. Qui mi trovo bene. E continuo a sognare l’azzurro".