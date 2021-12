In attesa che la Serie B riprenda il 14 gennaio, l’ex calciatore della Fiorentina Giuseppe detto Pepito Rossi si è preso qualche giorno di vacanza a Firenze. Ha destato molta curiosità nei presenti il fatto che come un ragazzino sia andato sul prato delle Cascine per allenarsi e giocare a pallone. L’ex fenomeno viola ha anche voluto scherzare sul suo Instagram chiedendo in maniera scherzosa ai fiorentini chi portasse il pallone per giocare con lui. (Immagine in cima all’articolo)