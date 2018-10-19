(VIDEO) Cinque anni fa il 4-2 storico. Riviviamo le emozioni di quel fantastico giorno

Accadeva cinque anni fra. Incredibile al Franchi. La Fiorentina ribalta in 15' una partita che sembrava persa contro la Juve e regala a Firenze un giorno di festa atteso da 15 anni. Una vittoria clamo...

Accadeva cinque anni fra. Incredibile al Franchi. La Fiorentina ribalta in 15' una partita che sembrava persa contro la Juve e regala a Firenze un giorno di festa atteso da 15 anni. Una vittoria clamorosa soprattutto per come è arrivata. Per oltre un'ora la squadra di Conte, che poi avrebbe raggiunto il record di 102 punti, è stata padrona del campo, in pieno controllo di un match che meritatamente conduceva per 0-2 sfiorando anche il tris in avvio di ripresa. E, invece, in un attimo si è smarrita. Colpa di Asamoah, che commesso un ingenuo fallo da rigore in area ai danni di Mati Fernandez, consentendo ai viola di ritrovare animo, ma merito anche di Rossi che ha tirato fuori dal cilindro due magnifiche conclusioni dal limite con cui ha sorpreso Buffon finendo per realizzare una storica tripletta che ha deciso la partita. Il Franchi è impazzito e l'illogica di questo calcio ci ricorda perché siamo pazzi di questo sport

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Lorenzo Bigiotti