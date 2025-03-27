Frey e la foto con Batistuta: "Quanto avrei voluto giocare con te... Meglio tardi che mai!"

Frey su Instagram ringrazia Firenze ed esalta Batistuta: "Sarebbe stato fantastico giocare insieme… meglio tardi che mai… ti voglio bene".

Sebastien Frey, ex portiere della Fiorentina, ha condiviso su Instagram una foto con Gabriel Batistuta a giorni di distanza dal Pepito Day. L'evento, che si è svolto lo scorso sabato, ha ospitato una lunga lista di grandi campioni che hanno fatto la storia della Fiorentina. Fra tutti i nomi svetta proprio quello di Gabriel Omar Batistuta, che Frey esalta nel post felice di aver avuto l'opportunità di giocarci insieme: "Sarebbe stato fantastico giocare insieme… meglio tardi che mai… ti voglio bene" e conclude ringraziando Firenze.