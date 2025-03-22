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Frey: "In porta me la cavo sempre? dovevo far vedere alla Fiorentina che so ancora far qualcosa"

Uno dei protagonisti del Pepito Day è stato sicuramente Seba Frey autore ta l'altro di alcune parate degne del suo passato

A cura di Andrea Gemignani
22 marzo 2025 23:01
Frey: "In porta me la cavo sempre? dovevo far vedere alla Fiorentina che so ancora far qualcosa" -
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Sebastien Frey ha rilasciato queste brevi dichiarazioni a Radio Bruno Toscana nel post partita del Pepito Day:

"Mi mancava il Franchi. Un po' di partite in giro per il mondo le gioco ancora, in porta riesco ancora a starci. Sono felice di essere qua, è tutto fantastico. Dovevo far vedere alla Fiorentina che so ancora fare qualcosa. Con Batistuta ci vediamo spesso in giro, giocare contro di lui a Firenze vuol dire tanto; c'è Giancarlo, Bati e poi sotto di loro tutti noi". 

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