QS, Torna a giocare in Italia Giuseppe Rossi, vicino il suo arrivo alla Spal di Joe Tacopina

Pepito Rossi può tornare in Italia. La Spal di joe Tacopina, anche avvalendosi dei contatti americani del suo nuovo presidente, sembra in procinto di portare in Italia e tesserare subito Giuseppe Rossi. Il patron che lo conosce da tempo e aveva già sondato il terrendo in estate, ora sta sta per portare il colpo definitivo. Rossi potrebbe volare in Italia già nel fine settimana e seguire lunedì Spal-Perugia. Sarebbe subito tesserabile, se supererà i controlli medici. Ovviamente la Spal ha richiesto precise garanzie sulle sue condizioni fisiche e atletiche, considerando che la sua ultima esperienza in campo risale al 2020. Lo riporta TMW

