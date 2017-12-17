La Curva Fiesole omaggia Pepito Rossi: “Bentornato Pepito” applausi e cori per lui
15.00 Stadio Franchi, lo speaker annuncia la presenza in tribuna di Giuseppe “Pepito” Rossi, indimenticabile mattatore del 20 Ottobre 2013 con la sua tripletta contro la Juventus.Lo striscione “Bentor...
A cura di Gabriele Caldieron
17 dicembre 2017 14:52
15.00 Stadio Franchi, lo speaker annuncia la presenza in tribuna di Giuseppe “Pepito” Rossi, indimenticabile mattatore del 20 Ottobre 2013 con la sua tripletta contro la Juventus.
Lo striscione “Bentornato Pepito” per omaggiarlo dalla Curva così come i cori “Il fenomeno”. Rossi ringrazia e si risiede, la partita adesso può iniziare.
Gabriele Caldieron