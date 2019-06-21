G. Rossi: "Adesso sto bene, mi piacerebbe tornare a Firenze. Su Commisso vi dico..."

A Stadio ha parlato l'ex bomber viola Giuseppe Rossi: "Adesso sto bene, mi sento alla grande, ho tanta voglia. Ogni giorno sto due, tre ore tra palestra e campo, devo farlo perché se mi arriva una chi...

A Stadio ha parlato l'ex bomber viola Giuseppe Rossi: "Adesso sto bene, mi sento alla grande, ho tanta voglia. Ogni giorno sto due, tre ore tra palestra e campo, devo farlo perché se mi arriva una chiamata devo farmi trovare pronto. Voglio giocare in Europa, spero tanto di poterla ritrovare. Sinceramente non mi ha chiamato nessuno per ora. Tornare a Firenze sarebbe fantastico, sarebbe una cosa stupenda, i tifosi ancora mi ricordano la tripletta alla Juve. Abito vicino a Commisso ma personalmente non lo conosco, purtroppo, ma sono fiero che un italoamericano come lui sia entrato. È una persona seria, promette poco ma fa molto di più. Lui lo conosco meglio, è bravo, generoso, un grande intenditore di calcio. La Fiorentina con loro è in buone mani"