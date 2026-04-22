Pepito Rossi: "Stati Uniti? Felice di aver scelto l'Italia. Era il mio sogno, l'avevo promesso a mio padre"

"Vivo nel New Jersey a dieci minuti dallo stadio della finale, mi sarebbe piaciuto vedere l’Italia"

Pepito Rossi ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport oggi in edicola. Ecco le sue parole in merito alla Nazionale.

A proposito di Mondiale, quest’estate arriva nella sua America.

«C’è grande entusiasmo, si parla solo di questo. Io vivo nel New Jersey a dieci minuti dallo stadio della finale, mi sarebbe piaciuto vedere l’Italia».



Purtroppo la Nazionale non si è qualificata per la terza volta di fila.

«Un dispiacere, ora ci vuole qualcuno che voglia bene al calcio».



Cosa non ha funzionato?

«Senza il rosso, con la Bosnia si vinceva, si andava al Mondiale e non si sarebbe stata nessuna discussione».



È vero che gli Stati Uniti le proposero di giocare per la loro nazionale?

«Nel 2006, ma sono felice di aver scelto l’Italia. Era il mio sogno e l’avevo promesso a mio padre».



Nonostante quello che successe nel 2014 con la mancata convocazione?

«Sì, so che potevo fare bene perché stavo recuperando e di testa stavo bene. Ma ormai sono passati tanti anni, non ci penso più».