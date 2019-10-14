Ex viola, Giuseppe Rossi torna ad allenarsi con il Villareal. È svincolato da luglio del 2018
Giuseppe Rossi, l'attaccante classe 1987, svincolato dal luglio 2018 dopo l’esperienza al Genoa, da martedì si allenerà con Villarreal, club dove ha giocato in passato realizzando 82 gol. Ma non sembr...
A cura di Redazione Labaroviola
14 ottobre 2019 20:27
Giuseppe Rossi, l'attaccante classe 1987, svincolato dal luglio 2018 dopo l’esperienza al Genoa, da martedì si allenerà con Villarreal, club dove ha giocato in passato realizzando 82 gol. Ma non sembrano esserci grandi margini per un tesseramento con il club spagnolo. Lui spera di mettersi in forma in attesa di una nuova avventura.
Fonte: Gianluca Di Marzio