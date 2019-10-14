Labaro Viola

Ex viola, Giuseppe Rossi torna ad allenarsi con il Villareal. È svincolato da luglio del 2018

Giuseppe Rossi, l'attaccante classe 1987, svincolato dal luglio 2018 dopo l’esperienza al Genoa, da martedì si allenerà con Villarreal, club dove ha giocato in passato realizzando 82 gol. Ma non sembr...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 ottobre 2019 20:27
Ex viola, Giuseppe Rossi torna ad allenarsi con il Villareal. È svincolato da luglio del 2018 -
News
Genoa
Villareal
Giuseppe Rossi
Svincolato
Condividi

Giuseppe Rossi, l'attaccante classe 1987, svincolato dal luglio 2018 dopo l’esperienza al Genoa, da martedì si allenerà con Villarreal, club dove ha giocato in passato realizzando 82 gol. Ma non sembrano esserci grandi margini per un tesseramento con il club spagnolo. Lui spera di mettersi in forma in attesa di una nuova avventura.

Fonte: Gianluca Di Marzio

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok