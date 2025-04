Pellegrini: “Dobbiamo vincere per crearci un vantaggio, saranno 180 minuti durissimi dove dovremo essere perfetti”

Alla vigilia della semifinale di andata di Conference ha parlato il tecnico cileno del Betis Siviglia Manuel Pellegrini: “Sarà un appuntamento importante per noi e per il nostro popolo perché è una semifinale europea e sarà una bella partita. La Fiorentina è una squadra esperta che ha già giocato due finali quindi non sarà semplice da battere. Siamo fiduciosi e cercheremo di portare a casa un buon risultato. Sappiamo che sono forti, ma sono felice di affrontarli al meglio della loro forma e credo che con noi e il Chelsea siano i favoriti per la vittoria.”

Sul gioco della Fiorentina: “Sanno giocare a calcio molto bene e sanno gestire il pallone, ma anche noi sappiamo tenerlo e lo vogliamo fare perché è un’arma importante. Sappiamo che contro di loro dovremo sudare per 180 minuti, domani vogliamo vincere per avere un vantaggio sul ritorno ma non dobbiamo credere di chiuderla subito facilmente.”

Su Isco: “Per noi è un vanto averlo in squadra perché ha una carriera unica e il suo arrivo qui fa capire quanto questa società voglia crescere. Il Betis è una grande realtà e lui è un modello per tutti da seguire e spinge i compagni a migliorarsi sempre.”

Su Giuseppe Rossi e il calcio italiano: “Conosco Giuseppe e ci ho lavorato al Villareal, era un talento incredibile e un grande uomo. Conosco la Fiorentina e so che giocare il ritorno a Firenze non sarà facile, ma ora pensiamo a domani.”

Su Lo Celso-Bakambu: “Potrebbero giocare, hanno recuperato e stanno bene. Qui tutti sono importanti e sono felice di averli con me domani per questa gara. Entrambi sono giocatori di livello e ci fanno molto comodo.”