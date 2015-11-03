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Notizie Bakambu Fiorentina

Il 2-0 del Betis non è stato annullato perché Bakambu anche se in fuorigioco era lontano da De Gea

02 maggio 2025 12:19

De Gea suona la carica: "Fuorigioco di Bakambu sul gol di Antony. Al Franchi possiamo ribaltarla"

02 maggio 2025 00:28

Pellegrini: "Dobbiamo vincere per crearci un vantaggio, saranno 180 minuti durissimi dove dovremo essere perfetti"

30 aprile 2025 13:54

Buone notizie per il Betis: Bakambu si allena con il gruppo, gli andalusi recuperano il bomber di coppa

28 aprile 2025 11:43

Pellegrini rassicura il Betis: "Bakambu non avrà problemi a riprendersi prima della Fiorentina"

24 aprile 2025 14:30

TMW, la Fiorentina pensa a Bakambu, occasione a parametro zero. È il capocannoniere del campionato greco

04 maggio 2023 13:40

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