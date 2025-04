Buone notizie per il Betis: Bakambu si allena con il gruppo, gli andalusi recuperano il bomber di coppa

Dalla Spagna arrivano buone notizie per il Betis che ha recuperato Cedric Bakambu in vista della sfida di Giovedì contro la Fiorentina di Palladino. L’attaccante infatti aveva saltato le ultime due partite di Liga contro Girona e Real Valladolid per un piccolo infortunio, ma oggi come rivelato da Manu Colchon giornalista vicino al Betis, Bakambu si è allenato con il resto del gruppo.

Bakambu per il Betis è una pedina importante soprattutto nelle partite di Conference dato che con 7 goal segnati in 10 presenze è il miglior marcatore nella competizione per gli Spagnoli. Anche se i numeri nella Liga non sono altrettanto buoni visto che in campionato ha segnato appena 2 goal