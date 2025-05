Il 2-0 del Betis non è stato annullato perché Bakambu anche se in fuorigioco era lontano da De Gea

Si è giocata ieri la semifinale di andata di Conference League tra Real Betis Balompie e Fiorentina con gli andalusi che sono usciti vittoriosi per 2-1. Al termine del match sia Palladino che David De Gea hanno fatto notare come secondo loro il secondo goal del Betis fosse irregolare, in quanto Bakambu si trovava in off-side e ostruiva la visuale a De Gea.

La Fiorentina ha fatto bene a far notare questa situazione, tuttavia nel post partita di Sky è stato spiegato dai giornalisti presenti in studio che uno dei parametri principali per annullare questa tipologia di goal è la distanza tra il portiere ed il calciatore in fuorigioco. In questo caso Bakambu era distante da De Gea e di conseguenza ormai in Europa queste reti vengono convalidate, ecco perché nonostante il netto fuorigioco di Bakambu, ed il fatto che fosse davanti a De Gea ad ostruirne la vista, il goal sia stato convalidato.