De Gea suona la carica: “Fuorigioco di Bakambu sul gol di Antony. Al Franchi possiamo ribaltarla”

Al termine della semifinale d’andata di Conference League contro il Betis, il portiere della Fiorentina David De Gea ha analizzato la prestazione dei viola e guardato già alla sfida di ritorno.

“Abbiamo preso due gol, ma ora dobbiamo pensare alla gara di ritorno a Firenze. Possiamo giocarci le nostre carte contro una squadra che da tempo dimostra il proprio valore sia in campionato che in Europa. E spero che al Franchi ci sia un’atmosfera come quella che abbiamo trovato qui, perché può fare la differenza. Sul secondo gol del Betis ho perso la visuale del pallone, non l’ho visto partire. C’era un giocatore, Bakambu, in fuorigioco, che mi impediva di vedere la traiettoria.”

Parole di determinazione e fiducia quelle del portiere spagnolo, che ha poi parlato anche della sua esperienza in maglia viola:

“Sono molto contento di essere a Firenze. Vivo giorno per giorno, ma mi piacerebbe arrivare in finale e vincere la Conference. La terza è quella giusta, e questa gente se lo merita davvero.”