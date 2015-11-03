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Notizie Antony Fiorentina

Antony emozionato: "So cosa ho passato per 4 mesi, adesso sto vivendo un sogno. Sono felice"

09 maggio 2025 11:13

Antony: "Domani siamo pronti per fare la storia. Ho già vinto con lo United quindi so cosa vuol dire"

07 maggio 2025 18:55

Galli sulla sfida di Conference: "Il Betis non è più forte del Torino. Antony è un ectoplasma"

05 maggio 2025 23:32

Il Betis vince in rimonta e resta a -1 dalla Champions League, Antony segna una rete meravigliosa

05 maggio 2025 11:07

De Gea: “Mi sono allenato mille volte con Antony, non aveva mai segnato col destro”

02 maggio 2025 15:00

Antony sul gol: "Per me è strano segnare così di destro. Concentrati per il ritorno, loro hanno qualità"

02 maggio 2025 13:19

De Gea suona la carica: "Fuorigioco di Bakambu sul gol di Antony. Al Franchi possiamo ribaltarla"

02 maggio 2025 00:28

Antony è tornato: il Manchester lo pagò 95 milioni di euro, al Betis è rinato con 5 goal e 4 assist

01 maggio 2025 11:56

Antony carica i tifosi del Betis: "È una semifinale e faremo una grande partita contro la Fiorentina"

29 aprile 2025 17:02

Dalla Spagna: "La coppia Isco-Antony è il pericolo numero uno per la Fiorentina, sarà dura bloccarli"

29 aprile 2025 14:43

Betis, il dato mette in guardia la Fiorentina: dall'arrivo di Antony solo il Barça ha fatto meglio in Liga

26 aprile 2025 13:22

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