Notizie Antony Fiorentina

Antony emozionato: "So cosa ho passato per 4 mesi, adesso sto vivendo un sogno. Sono felice"
09 maggio 2025 11:13
Antony: "Domani siamo pronti per fare la storia. Ho già vinto con lo United quindi so cosa vuol dire"
07 maggio 2025 18:55
Galli sulla sfida di Conference: "Il Betis non è più forte del Torino. Antony è un ectoplasma"
05 maggio 2025 23:32
Il Betis vince in rimonta e resta a -1 dalla Champions League, Antony segna una rete meravigliosa
05 maggio 2025 11:07
De Gea: “Mi sono allenato mille volte con Antony, non aveva mai segnato col destro”
02 maggio 2025 15:00
Antony sul gol: "Per me è strano segnare così di destro. Concentrati per il ritorno, loro hanno qualità"
02 maggio 2025 13:19
De Gea suona la carica: "Fuorigioco di Bakambu sul gol di Antony. Al Franchi possiamo ribaltarla"
02 maggio 2025 00:28
Antony è tornato: il Manchester lo pagò 95 milioni di euro, al Betis è rinato con 5 goal e 4 assist
01 maggio 2025 11:56
Antony carica i tifosi del Betis: "È una semifinale e faremo una grande partita contro la Fiorentina"
29 aprile 2025 17:02
Dalla Spagna: "La coppia Isco-Antony è il pericolo numero uno per la Fiorentina, sarà dura bloccarli"
29 aprile 2025 14:43
Archivio