Antony emozionato: "So cosa ho passato per 4 mesi, adesso sto vivendo un sogno. Sono felice"

Antony è stato tra i protagonisti della sfida tra Fiorentina e Betis, che ha regalato agli andalusi la finale di Conference League. L'esterno brasiliano ha espresso le sue emozioni ai microfoni di Mov...

Antony è stato tra i protagonisti della sfida tra Fiorentina e Betis, che ha regalato agli andalusi la finale di Conference League. L'esterno brasiliano ha espresso le sue emozioni ai microfoni di Movistar TV: "Sono stanco, ma ancora più felice. Sappiamo quanto sia stato difficile raggiungere questa finale. Sono davvero molto felice: la mia famiglia sa cosa abbiamo passato tre o quattro mesi fa per poter vivere questo momento. Sto vivendo un sogno; sono successe molte cose nella mia vita personale, ora le cose sono cambiate. Sono grato a Dio per tutto.

Ho pianto molto con mia madre, mia moglie e i miei fratelli. Abbiamo attraversato momenti difficili, quindi ora possiamo goderceli. Quando la partita è finita, l'emozione è stata forte, gioia e sollievo. È un momento incredibile in campo e con la mia famiglia. È stata una partita molto difficile; avremmo dovuto essere più attenti sui calci piazzati. La cosa importante è questo gruppo, giocatori e staff: è incredibile, giorno dopo giorno, tutti insieme, tutti uniti".