Antony carica i tifosi del Betis: “È una semifinale e faremo una grande partita contro la Fiorentina”

La Fiorentina affronterà il Betis in semifinale di Conference League: cresce l’attesa per il match d’andata, in programma al Benito Villamarín. La stella dei verdiblancos è senza dubbio Antony, protagonista di una stagione straordinaria in Spagna dopo la deludente parentesi al Manchester United. Ora si gode l’affetto dei suoi nuovi tifosi.

L’entusiasmo a Siviglia è alle stelle, come racconta anche il Diario de Sevilla: l’attaccante brasiliano, all’uscita dall’allenamento, ha parlato con un tifoso al quale aveva promesso la propria maglia, dichiarando: “Sappiamo quanto sia importante. È una semifinale e siamo pronti a fare una grande partita”, sottolineando così il valore della sfida contro la Fiorentina.