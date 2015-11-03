Labaro Viola

Notizie Betis Fiorentina Fiorentina

Betis, Perraud: "La Fiorentina gioca bene e crea difficoltà. Conference o Champions? Vogliamo tutto"

30 aprile 2025 17:02

Orlando: "La presenza di Kean contro il Betis dà tranquillità ai suoi compagni. Lui è ai livelli di Bati ora"

30 aprile 2025 16:25

Isco smentisce le vecchie voci di mercato: "Non c'è mai stato nulla con la Fiorentina, mai stato vicino"

30 aprile 2025 15:47

I convocati del Betis per la Fiorentina: c'è Bakambu, assenti Avila, Llorente e Roca

30 aprile 2025 15:22

Ricci: "Betis in grande condizione. Villamarin stadio caldo, sarà fondamentale reggere l'impatto"

29 aprile 2025 21:02

Isco: "Sono felice qui al Betis, vincere è l'unica cosa che conta per noi. Pellegrini crede molto in me"

29 aprile 2025 17:45

Antony carica i tifosi del Betis: "È una semifinale e faremo una grande partita contro la Fiorentina"

29 aprile 2025 17:02

Betis, Pellegrini: "Contro la Fiorentina partita importante, può essere uno dei traguardi della stagione"

29 aprile 2025 16:41

Gaucci sul Betis: "Progetto simile a quello della Fiorentina. Squadra da temere da centrocampo in su"

18 aprile 2025 16:23

PAGELLE VIOLA: SOTTIL IN PALLA, QUARTA E BIRAGHI SBAGLIANO. IKONE E JOVIC IN CRESCITA

06 agosto 2022 22:54

Archivio

Esplora l'archivio di Betis Fiorentina

Sett. 18 Sett. 16
Sett. 31