Notizie Betis Fiorentina Fiorentina

Betis, Perraud: "La Fiorentina gioca bene e crea difficoltà. Conference o Champions? Vogliamo tutto"
30 aprile 2025 17:02
Orlando: "La presenza di Kean contro il Betis dà tranquillità ai suoi compagni. Lui è ai livelli di Bati ora"
30 aprile 2025 16:25
Isco smentisce le vecchie voci di mercato: "Non c'è mai stato nulla con la Fiorentina, mai stato vicino"
30 aprile 2025 15:47
I convocati del Betis per la Fiorentina: c'è Bakambu, assenti Avila, Llorente e Roca
30 aprile 2025 15:22
Ricci: "Betis in grande condizione. Villamarin stadio caldo, sarà fondamentale reggere l'impatto"
29 aprile 2025 21:02
Isco: "Sono felice qui al Betis, vincere è l'unica cosa che conta per noi. Pellegrini crede molto in me"
29 aprile 2025 17:45
Antony carica i tifosi del Betis: "È una semifinale e faremo una grande partita contro la Fiorentina"
29 aprile 2025 17:02
Betis, Pellegrini: "Contro la Fiorentina partita importante, può essere uno dei traguardi della stagione"
29 aprile 2025 16:41
Gaucci sul Betis: "Progetto simile a quello della Fiorentina. Squadra da temere da centrocampo in su"
18 aprile 2025 16:23
PAGELLE VIOLA: SOTTIL IN PALLA, QUARTA E BIRAGHI SBAGLIANO. IKONE E JOVIC IN CRESCITA
06 agosto 2022 22:54
Archivio