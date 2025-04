Betis, Perraud: “La Fiorentina gioca bene e crea difficoltà. Conference o Champions? Vogliamo tutto”

Il terzino del Betis, Romain Perraud, ha concesso un’intervista al quotidiano spagnolo AS, dove ha parlato della semifinale di Conference League contro la Fiorentina. Queste le sue parole:

Cosa pensa di Pellegrini?

“Sta facendo un lavoro incredibile, ha battuto il record di vittorie del club. Soprattutto, apprezzo il modo in cui gestisce i giocatori. È un uomo molto calmo, porta esperienza, tranquillità e serenità alla squadra. Inoltre, giochiamo un buon calcio, quindi va bene per tutti”.

Vincere la Conference o andare in Champions?

“Sogniamo tutto, siamo ambiziosi e vogliamo finire il più in alto possibile in campionato e qualificarci per la Champions. Il Villarreal è davanti, ma daremo tutto. Vincere la Conference sarebbe eccezionale: il primo titolo europeo del club”.

Sentite che è un momento storico?

“È già storico essere arrivati fin qui, ma il gruppo vuole di più. C’è fame di vittoria, voglia di fare grandi cose. Sentiamo che sarà una semifinale in cui dovremo dare il meglio di noi stessi e poi sognare in Polonia”.

Come vede la Fiorentina?

“È una squadra ben allenata, gioca con un 3-5-2 e crea molte difficoltà, sta facendo bene in Serie A. Sarà una sfida equilibrata tra due buone squadre. Dovremo sfruttare al massimo le nostre qualità per vincere”.