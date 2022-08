PAGELLE VIOLA: SOTTIL IN PALLA, QUARTA E BIRAGHI SBAGLIANO. IKONE E JOVIC IN CRESCITA

Queste le pagelle dei giocatori della Fiorentina dopo la gara contro il Betis Siviglia:

TERRACCIANO: 5.5, sul colpo di testa il pallone gli passa sotto il braccio, non può niente sul secondo gol. Mezzo punto in più per la parata su Canales al 37’ (Dal 46’ GOLLINI: 6, trafitto da Miranda su punizione, la sensazione è quella di un gran tiro ma non irresistibile. Bene al 77’ sul mancino di Luis Henrique, rimane in piedi al 90’ sullo stesso Luis Henrique che non calcia con violenza).

DODO: 6, contrariamente a ciò che si potesse pensare cresce alla distanza e duetta bene con Ikone nella ripresa (Dal 70’ VENUTI: 6, normale amministrazione).

MILENKOVIC: 6, non brilla ma nemmeno demerita, sufficiente. La sua importanza però è palpabile in ogni circostanza dove la Fiorentina sia in campo con lui.

IGOR: 5.5, non preciso nel cercare d’intasare la linea di passaggio che porta al raddoppio spagnolo. (Dal 46’ QUARTA: 5, al 72’ perde un sanguinoso pallone che innesca la punizione del 3-1, ammonito al 79’ dopo aver perso un altro pallone in modo lezioso).

BIRAGHI: 6, non riesce a chiudere in diagonale il facile tape-in di Borja Iglesias, buono il cross al 49’ per Jovic. Suo l’assist per Jovic al 60’. Bevuto in un bicchiere da Luis Henrique all’ 82, però insomma bastonarlo nel voto per questo mi fa sentire fin troppo bacchettone. La media fa 6. (Dal 85’ TERZIC: s.v. buono però l’assist per Cabral).

BONAVENTURA: 6, primo tempo sottotono, al 50’ lancio millimetrico per Sottil che stoppa bene e va giù in area in modo dubbioso, nel complesso sufficiente. (Dal 70’ ZURKOWSKI: 6, impatta bene sulla gara).

AMRABAT: 6, corre tantissimo e non compie errori grossolani, sufficiente. (Dal 85’ BENASSI: s.v.)

MALEH: 5.5, sovrastato da Juanmi anche se rimane il dubbio sulla fallosità o meno del calciatore biancoverde. Va a corrente alternata. (Dal 61’ MANDRAGORA: 6, da interno di centrocampo non disdegna in un ruolo forse non propriamente suo).

NICO GONZALEZ: 5.5, esce dopo il raddoppio del Betis per infortunio, non aveva comunque brillato fino a li. Con ogni probabilità si fa male quando viene sverniciato da Juanmi (Dal 35’ IKONE: 6.5, entra e al 37’ innesca un contropiede prendendo il un pallone ma Terracciano salva in un 3 contro 2, recupera la sfera al 55’ e cerca il triangolo con Bonaventura che non si chiude per grande bravura di Bartra. Grande accelerata al 60’ che porta la Fiorentina a beneficiare di un ottimo calcio piazzato).

JOVIC: 6.5, primo tempo evanescente, non trova la porta di testa con un buon movimento di testa al 49’, bel gol di testa al 60’ su cross delizioso di Biraghi, cresce alla distanza. (Dal 70’ CABRAL: 6.5, buona fisicità nel cercare spazi, sfortunato all 87’ con Cabral che trova l’opposizione di piede sotto misura, sfiora il gol anche di testa nel finale su suggerimento di Saponara).

SOTTIL: 6.5, il più in palla dei suoi nella prima frazione saltando con continuità i vari difendenti, sublime il suo stop al 50’ con accelerata che porta ad un contrasto in area dubbio. (Dal 61’ SAPONARA: 6, delizioso a mandare Mandragora al 69’ sull’out e pescato in lieve fuorigioco. Buono anche un cross per Cabral nel finale).

ITALIANO: 5.5, imballata e scarica nella prima frazione di gioco, l’approccio della ripresa però è totalmente diverso, la squadra cresce e trova gioco. Un test contro una squadra ostica e di qualità ci voleva, sperando che gli infortuni di Duncan e Nico Gonzalez non siano gravi, serve un qualcosa in più a centrocampo.

Gabriele Caldieron