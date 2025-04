Gaucci sul Betis: “Progetto simile a quello della Fiorentina. Squadra da temere da centrocampo in su”

Il dirigente sportivo, Alessandro Gaucci, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, dove ha parlato del prossimo avversario della Fiorentina in semifinale di Conference League, ovvero il Betis. Queste le sue parole in merito:

“Il Betis sta facendo qualcosa di simile alla Fiorentina come progetto. Ha uno stadio nuovo e tanti progetti importanti per le infrastrutture. Poi loro hanno uno stadio sempre pieno, lì è un contesto da pelle d’oca. Sarà una partita difficile, anche perché Manuel Pellegrini è un allenatore di grande esperienza. Sarà un confronto difficilissimo ma nessuna delle due squadre parte col favore del pronostico. Sarà importante non imbarcare, non prendere una goleada a Siviglia. Hanno un centrocampo fortissimo tra Fornals, Isco, Lo Celso. Poi hanno preso Hernandez, un colombiano che viene dalla MLS. Insomma è una squadra da temere da centrocampo in su, in difesa hanno qualche difficoltà”.