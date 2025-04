Domani ore 21:00 la sfida tra Betis e Fiorentina, match di andata valido per le semifinali di Conference League. La gara si giocherà a Siviglia, allo stadio Benito Villamarin. Diversi infortunati per i verdiblancos: out Avilar, Llorente e Roca. Presente, invece, Bakambu, dopo esser tornato dal piccolo infortunio. Le scelte di Manuel Pellegrini: