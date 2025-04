Betis, Pellegrini: “Contro la Fiorentina partita importante, può essere uno dei traguardi della stagione”

L’allenatore degli andalusi, Manuel Pellegrini, ha parlato del prossimo appuntamento europeo che vedrà il suo Betis affrontare la Fiorentina in semifinale di Conference League. Queste le sue parole ai microfoni di Betis TV:

“Tutti stiamo vivendo un ottimo momento sportivo. Ora dobbiamo completare tutto ciò che abbiamo fatto finora. È un mese in cui possiamo realizzare molte cose: qualificarci per la Champions, raggiungere la finale di Conference e vincerla. Durante l’anno ci siamo guadagnati la stabilità sportiva per non trascurare nessuna competizione e poterci godere questo momento.

“Quella di giovedì la vedo come una partita importantissima. Può essere uno dei traguardi della stagione; ma non abbiamo trascurato né la Liga né la Conference. Neanche negli anni precedenti. Rimprovero ancora ad Antony il gol che ci ha segnato con il Manchester United. L’anno prima ci ha eliminato l’Eintracht, che poi ha vinto il titolo… La stagione successiva abbiamo avuto il problema di giocare senza difensori centrali. Non abbiamo mai trascurato la Liga. In tutti questi anni siamo riusciti a portare avanti entrambe le competizioni, e ora ci manca solo il colpo finale. Cercheremo di fare una buona partita e chiudere i conti a Firenze… ma nel mezzo c’è l’Espanyol”.