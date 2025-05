Il Betis vince in rimonta e resta a -1 dalla Champions League, Antony segna una rete meravigliosa

Oltre alla Fiorentina ieri sera alle 18:00 ha giocato anche il Betis, avversario della Fiorentina nella semifinale di Conference League. Gli andalusi giocavano sul campo dell’Espanyol, 14esimo in Liga, e avevano l’obbligo di vincere per tenere aperto il sogno Champions League. Nonostante il turnover messo in atto da Pellegrini alla fine il betis in rimonta è riuscito a spuntarla per 1-2.

Infatti gli uomini di Pellegrini erano andati sotto nel risultato, complice una formazione leggermente rimaneggiata senza Isco titolare. Poi però nel finale grazie alle reti di Lo Celso e a quella meravigliosa siglata da Antony al 90’esimo il Betis è riuscito a tornare a Siviglia con i 3 punti.

Questa la meravigliosa rete decisiva siglata da Antony, che nel giro di 3 giorni ha messo a segno 2 reti fantastiche