Antony sul gol: “Per me è strano segnare così di destro. Concentrati per il ritorno, loro hanno qualità”

Arriva un ko per la Fiorentina nella semifinale di andata di Conference League: a Siviglia, il Betis vince 2-1, risultato che lascia comunque tutto aperto in vista del ritorno dell’8 maggio al Franchi. Ezzalzouli (6′) e Antony (64′) i marcatori tra gli spagnoli, con la rete al 73′ di Ranieri che appunto tiene in corsa la formazione di mister Palladino.

Antony, attaccante esterno del Betis autore del gol del raddoppio dei padroni di casa, ha parlato così a Movistar+ nel posta gara:

“Ho detto ai giocatori che è stato molto strano segnare un gol del genere, soprattutto di destro, ma sono molto contento. Dobbiamo essere concentrati ora per la partita di ritorno. Loro hanno molta qualità, ma anche noi“. Lo scrive TMW.