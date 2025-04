Dalla Spagna: “La coppia Isco-Antony è il pericolo numero uno per la Fiorentina, sarà dura bloccarli”

Mario Gago, giornalista di Onda Cero, ha parlato a Radio Bruno del Betis Siviglia, prossimo avversario europeo dei viola: “Il Betis è un osso duro, è una squadra davvero forte che ha seguito il suo allenatore in questa stagione pazzesca in cui si gioca anche la Champions in campionato. Inoltre, arriva preparata a questa gara perché ha giocato giovedì scorso ed è molto riposata, per il Betis è un traguardo storico essere qui, ma ora vuole vincere il trofeo oltre a provare a raggiungere la Champions.”

Prosegue: “Pellegrini ha creato una squadra quadrata che gioca benissimo e si diverte con un 4-2-3-1 molto fantasioso con un calcio propositivo in cui Antony ed Isco sono i giocatori top e i pericoli per la Fiorentina. Antony si è ripreso dallo United ed è tornato sui livelli dei 100 milioni di cartellino, mentre Isco fa quello che faceva al Real Madrid si mette tra le linee e fa sempre ottime cose.”

Su Pellegrini: “Il cileno è un allenatore che in Spagna ha fatto sempre bene, basta vederlo al Malaga e al Villareal ed è uno specialista a recuperare i calciatori, infatti Antony è tornato sui suoi livelli grazie a lui. Andare in Champions sarebbe un grande aiuto economico, ma vincere una coppa sarebbe unico e di solito quando muore un Papa il Betis vince un trofeo.”