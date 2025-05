Durante l’intervista concessa a Movistar+, il portiere della Fiorentina, David De Gea, ha così parlato del gran gol di Antony, suo ex compagno al Manchester United: “Mi sono allenato con lui 1000 volte e non ha mai segnato un gol di destro in nessuna sessione di allenamento! Ma quando i giocatori hanno fiducia in se stessi, dimostrano quanto sono bravi”.