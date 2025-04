Betis, il dato mette in guardia la Fiorentina: dall’arrivo di Antony solo il Barça ha fatto meglio in Liga

La Fiorentina si prepara ad affrontare un avversario temibile in semifinale di Conference League, il Betis, determinato a raggiungere la sua prima finale europea. Gli spagnoli sono in forma, e lottano energicamente per un posto in Champions League, occupando il quinto posto nella Liga spagnola, a +2 dal Villarreal.

Sky Sport riporta un dato interessante che riguarda proprio la squadra di Pellegrini: la stagione del Betis ha cambiato marcia a gennaio, con l’arrivo in prestito dal Manchester United di Antony. La squadra andalusa, ha infatti conquistato 9 vittorie nelle ultime 13 gare di campionato, con 2 pareggi e 2 sconfitte. Dall’arrivo dell’attaccante brasiliano, solo il Barcellona è riuscito a conquistare più punti del Betis in Liga.