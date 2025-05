Galli sulla sfida di Conference: “Il Betis non è più forte del Torino. Antony è un ectoplasma”

L’ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli ha rilasciato un’intervista a Lady Radio sulla partita Fiorentina-Betis: “Mi aspettavo che gli spagnoli fossero più forti di così, anche se in trasferta sono molto pericolosi, lo dimostra il fatto che hanno vinto tante partite fuori casa questa stagione. Se il Torino avesse Zapata sarebbe meno forte del Betis? Non credo. Secondo me quella squadra non arriverebbe tra le prime sei in Serie A, l’unica cosa che mi preoccupa è la velocità della squadra di Pellegrini. Antony è forte, ma gioca un minuto a partita. Anche la partita scorsa non ha fatto praticamente nulla. Sicuramente non vale tutto quello che lo hanno pagato in passato. Bravo Parisi a giocare a piede invertito, davanti però aveva un somaro come Ezzalzouli. Gudmundsson deve giocare libero sulla trequarti, dovrebbero trattarlo come hanno fatto con Kean.”