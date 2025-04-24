Pellegrini rassicura il Betis: "Bakambu non avrà problemi a riprendersi prima della Fiorentina"
Manuel Pellegrini, tecnico del Real Betis, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Real Valladolid, valida per la trentatreesima giornata de LaLiga e ha fatto un punto...
A cura di Redazione Labaroviola
24 aprile 2025 14:30
Manuel Pellegrini, tecnico del Real Betis, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Real Valladolid, valida per la trentatreesima giornata de LaLiga e ha fatto un punto sulle condizioni di Cedric Bakambu, che ha subito un colpo al ginocchio in allenamento: "Non credo che avrà problema a riprendersi da qui a giovedì quando ci sarà la Conference". Dunque, il tecnico del Betis rassicura la piazza in vista della Fiorentina (giovedì 1 maggio).