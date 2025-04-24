Pellegrini rassicura il Betis: "Bakambu non avrà problemi a riprendersi prima della Fiorentina"

Manuel Pellegrini, tecnico del Real Betis, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Real Valladolid, valida per la trentatreesima giornata de LaLiga e ha fatto un punto...

A cura di Redazione Labaroviola 24 aprile 2025 14:30

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