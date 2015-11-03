Notizie Lo Celso Fiorentina

Betis, Lo Celso dopo il gol: "Ora ci riposiamo per la Fiorentina, sfida che ha il peso di una finale"
05 maggio 2025 17:08
Lo Celso: "Fiorentina più avanti di noi, ha fatto due finali. Fui vicino al Sassuolo, poi a Napoli e Roma"
01 maggio 2025 09:47
Pellegrini: "Dobbiamo vincere per crearci un vantaggio, saranno 180 minuti durissimi dove dovremo essere perfetti"
30 aprile 2025 13:54
Pedullà: "La Fiorentina ci ha provato per Lo Celso ma la sua volontà sul Villarreal ha fatto la differenza"
12 agosto 2022 16:09
Gazzetta, Lo Celso è l’obiettivo numero uno della Fiorentina ma lui vuole il Villarreal
12 agosto 2022 08:28
Corriere Fiorentino, Lo Celso vuole il Villarreal ma ostacolo ingaggi. Fiorentina in secondo piano
11 agosto 2022 08:50
Nazione, la Fiorentina c’è su Lo Celso: il Tottenham pensa al prestito con riscatto
11 agosto 2022 08:42
Dalla Spagna, Lo Celso vicino al Villarreal, il Tottenham ha aperto al prestito secco senza riscatto
10 agosto 2022 12:23
Corriere dello Sport, la Lazio si inserisce per Lo Celso ma la Fiorentina può accelerare
10 agosto 2022 09:08
Nazione, Lo Celso, il Tottenham potrebbe aprire ad un prestito: corsa a due Fiorentina-Villarreal
10 agosto 2022 08:59
Repubblica, Lo Celso-Fiorentina sarà decisiva la volontà del giocatore. Può arrivare in prestito?
10 agosto 2022 08:46
Pedullà fa sognare: "Lo Celso obiettivo della Fiorentina, dieci giorni fa il rilancio con il Tottenham"
09 agosto 2022 12:05
Nazione, Lo Celso-Fiorentina nodo ingaggio e formula. Bajrami resta l’alternativa
09 agosto 2022 08:56
Di Marzio: "La Fiorentina pronta all'offerta per Lo Celso. Sul piatto prestito con riscatto a 20 milioni"
09 agosto 2022 00:10
Fabrizio Romano scrive: "Lo Celso vicino al ritorno al Villarreal in prestito con diritto di riscatto"
08 agosto 2022 18:20
Nazione, Lo Celso-Fiorentina giovedì giorno cruciale. Svolta possibile grazie a Commisso
08 agosto 2022 08:09
Nazione, Lo Celso-Fiorentina? Spunta l’ipotesi prestito con diritto di riscatto nel 2023
07 agosto 2022 08:28
Corriere Fiorentino, Italiano aspetta una mezzala: Lo Celso in pole, Fiorentina in pressing. Bajrami l’alternativa
07 agosto 2022 08:25
Ad. Villarreal: "Lo Celso? Ci piace, ma un'operazione più che difficile". Verità o bluff degli spagnoli?
05 agosto 2022 23:57
Nazione, Lo Celso-Fiorentina c'è l'accordo, manca quello con il Tottenham. Villarreal distante
05 agosto 2022 08:52
L'assist di Conte alla Fiorentina: "Lo Celso? Avere giocatori scontenti non fa bene alla squadra"
04 agosto 2022 19:42
Nazione, Fiorentina vigile su Lo Celso, l’accordo con il Villarreal manca ma il Tottenham spara
04 agosto 2022 09:03
Nelle prossime ore a Milano incontro tra la Fiorentina e intermediari per Lo Celso
04 agosto 2022 00:05
Corriere Fiorentino, la Fiorentina corteggia Lo Celso ma il giocatore tratta con il Villarreal
03 agosto 2022 11:42
Dall'Argentina: la priorità di Lo Celso è il Villarreal. Se non dovesse concretizzarsi, Fiorentina ipotesi viva
02 agosto 2022 00:52
Nazione, Bajrami e Lo Celso i nomi più gettonati. La Fiorentina pensa alla mossa a sorpresa
01 agosto 2022 06:23
Pedullà: "Il Napoli ha avviati i contatti per Lo Celso, ma tutto dipenderà da Zielinski"
28 luglio 2022 21:58
CorSport, attenta Fiorentina: il Napoli pensa a Lo Celso in caso di addio di Zielinski
28 luglio 2022 17:01
Nazione, Lo Celso-Fiorentina operazione congelata, il Tottenham chiede 20 milioni, nodo formula
27 luglio 2022 08:44
Fratini: "Lo Celso alla Fiorentina non sarà una trattativa immediata. Si potrebbe sbloccare tra dieci giorni"
26 luglio 2022 09:15
Corriere dello Sport, Lo Celso-Fiorentina contatti interrotti: il Tottenham non apre al prestito
26 luglio 2022 08:42
Conferme anche dall'Argentina. TyC SPORTS riporta: "Fiorentina in forte pressing per Lo Celso".
26 luglio 2022 01:38
Lo Celso sempre più in uscita dal Tottenham: escluso dai convocati per l'amichevole con i Rangers
25 luglio 2022 14:06
Nazione, la Fiorentina studia il colpo Lo Celso: offerta viola prestito con riscatto da circa 17,5 milioni
22 luglio 2022 09:26
Ceccarini: "Igor incedibile per la Fiorentina. Lo Celso? L'affondo può arrivare dopo le uscite"
21 luglio 2022 22:48
Dall'Inghilterra: "Fiorentina su Lo Celso, offerto al Tottenham un prestito con riscatto a 17 milioni"
21 luglio 2022 18:40
Nazione, Lo Celso-Fiorentina? Trattativa complicata, il Tottenham vuole cederlo a titolo definitivo
21 luglio 2022 09:14
Nazione, Fiorentina su Lo Celso: vuole il prestito con diritto di riscatto a 20 milioni bonus compresi
20 luglio 2022 09:12
Ceccarini: "Lo Celso piace alla Fiorentina, ma servono 20 milioni. Più complicato Luis Alberto"
18 luglio 2022 17:28
Nazione, Lo Celso-Fiorentina operazione complicata: il Tottenham non sposa la compartecipazione all’ingaggio
18 luglio 2022 07:42
Nazione, Lo Celso-Fiorentina il nodo è l’ingaggio da 4,5 milioni: resta un’opzione affascinante
17 luglio 2022 09:26
Corriere dello Sport, la Fiorentina tenta Lo Celso. Ma il Tottenham chiede 20 milioni
16 luglio 2022 13:39
Nazione, Lo Celso più di un’idea, potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto
16 luglio 2022 09:01
Corriere Fiorentino, la Fiorentina vuole un grande centrocampista. Sogno Luis Alberto, piace Lo Celso
15 luglio 2022 11:07
Nazione, la Fiorentina torna su Lo Celso, pista calda: argentino ma con passaporto comunitario
15 luglio 2022 09:31
Corriere Fiorentino, torna di moda Lo Celso per la Fiorentina: contatti già a gennaio
14 luglio 2022 08:07
Nazione, torna di moda Lo Celso per la Fiorentina: il Villarreal non l'ha riscattato
27 giugno 2022 09:26
Lo Celso giocherà nel Villareal di Unai Emery, niente Fiorentina per il centrocampista argentino
31 gennaio 2022 18:46
Brovarone: "Il Tottenham aveva offerto Lo Celso alla Fiorentina. Italiano aveva chiesto Berardi"
31 gennaio 2022 18:42
Ceccarini: "Non solo Amrabat, potrebbe partire anche Pulgar". Lo Celso arriva alla Fiorentina?
28 gennaio 2022 13:15
Repubblica, Lo Celso-Amrabat, intrigo di mercato tra Tottenham e Fiorentina
28 gennaio 2022 10:27
Dall'Argentina: "La trattativa della Fiorentina per Lo Celso si è interrotta, ostacolo ingaggio"
28 gennaio 2022 02:10
De Santis: "Dall'Argentina mi dicono che Lo Celso gradisce l'opzione Fiorentina. Qualcosa c'è"
27 gennaio 2022 20:50
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