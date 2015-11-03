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Notizie Lo Celso Fiorentina

Betis, Lo Celso dopo il gol: "Ora ci riposiamo per la Fiorentina, sfida che ha il peso di una finale"

05 maggio 2025 17:08

Lo Celso: "Fiorentina più avanti di noi, ha fatto due finali. Fui vicino al Sassuolo, poi a Napoli e Roma"

01 maggio 2025 09:47

Pellegrini: "Dobbiamo vincere per crearci un vantaggio, saranno 180 minuti durissimi dove dovremo essere perfetti"

30 aprile 2025 13:54

Pedullà: "La Fiorentina ci ha provato per Lo Celso ma la sua volontà sul Villarreal ha fatto la differenza"

12 agosto 2022 16:09

Gazzetta, Lo Celso è l’obiettivo numero uno della Fiorentina ma lui vuole il Villarreal

12 agosto 2022 08:28

Corriere Fiorentino, Lo Celso vuole il Villarreal ma ostacolo ingaggi. Fiorentina in secondo piano

11 agosto 2022 08:50

Nazione, la Fiorentina c’è su Lo Celso: il Tottenham pensa al prestito con riscatto 

11 agosto 2022 08:42

Dalla Spagna, Lo Celso vicino al Villarreal, il Tottenham ha aperto al prestito secco senza riscatto

10 agosto 2022 12:23

Corriere dello Sport, la Lazio si inserisce per Lo Celso ma la Fiorentina può accelerare

10 agosto 2022 09:08

Nazione, Lo Celso, il Tottenham potrebbe aprire ad un prestito: corsa a due Fiorentina-Villarreal

10 agosto 2022 08:59

Repubblica, Lo Celso-Fiorentina sarà decisiva la volontà del giocatore. Può arrivare in prestito?

10 agosto 2022 08:46

Pedullà fa sognare: "Lo Celso obiettivo della Fiorentina, dieci giorni fa il rilancio con il Tottenham"

09 agosto 2022 12:05

Nazione, Lo Celso-Fiorentina nodo ingaggio e formula. Bajrami resta l’alternativa 

09 agosto 2022 08:56

Di Marzio: "La Fiorentina pronta all'offerta per Lo Celso. Sul piatto prestito con riscatto a 20 milioni"

09 agosto 2022 00:10

Fabrizio Romano scrive: "Lo Celso vicino al ritorno al Villarreal in prestito con diritto di riscatto"

08 agosto 2022 18:20

Nazione, Lo Celso-Fiorentina giovedì giorno cruciale. Svolta possibile grazie a Commisso

08 agosto 2022 08:09

Nazione, Lo Celso-Fiorentina? Spunta l’ipotesi prestito con diritto di riscatto nel 2023

07 agosto 2022 08:28

Corriere Fiorentino, Italiano aspetta una mezzala: Lo Celso in pole, Fiorentina in pressing. Bajrami l’alternativa 

07 agosto 2022 08:25

Ad. Villarreal: "Lo Celso? Ci piace, ma un'operazione più che difficile". Verità o bluff degli spagnoli?

05 agosto 2022 23:57

Nazione, Lo Celso-Fiorentina c'è l'accordo, manca quello con il Tottenham. Villarreal distante

05 agosto 2022 08:52

L'assist di Conte alla Fiorentina: "Lo Celso? Avere giocatori scontenti non fa bene alla squadra"

04 agosto 2022 19:42

Nazione, Fiorentina vigile su Lo Celso, l’accordo con il Villarreal manca ma il Tottenham spara 

04 agosto 2022 09:03

Nelle prossime ore a Milano incontro tra la Fiorentina e intermediari per Lo Celso

04 agosto 2022 00:05

Corriere Fiorentino, la Fiorentina corteggia Lo Celso ma il giocatore tratta con il Villarreal

03 agosto 2022 11:42

Dall'Argentina: la priorità di Lo Celso è il Villarreal. Se non dovesse concretizzarsi, Fiorentina ipotesi viva

02 agosto 2022 00:52

Nazione, Bajrami e Lo Celso i nomi più gettonati. La Fiorentina pensa alla mossa a sorpresa

01 agosto 2022 06:23

Pedullà: "Il Napoli ha avviati i contatti per Lo Celso, ma tutto dipenderà da Zielinski"

28 luglio 2022 21:58

CorSport, attenta Fiorentina: il Napoli pensa a Lo Celso in caso di addio di Zielinski

28 luglio 2022 17:01

Nazione, Lo Celso-Fiorentina operazione congelata, il Tottenham chiede 20 milioni, nodo formula

27 luglio 2022 08:44

Fratini: "Lo Celso alla Fiorentina non sarà una trattativa immediata. Si potrebbe sbloccare tra dieci giorni"

26 luglio 2022 09:15

Corriere dello Sport, Lo Celso-Fiorentina contatti interrotti: il Tottenham non apre al prestito 

26 luglio 2022 08:42

Conferme anche dall'Argentina. TyC SPORTS riporta: "Fiorentina in forte pressing per Lo Celso".

26 luglio 2022 01:38

Lo Celso sempre più in uscita dal Tottenham: escluso dai convocati per l'amichevole con i Rangers

25 luglio 2022 14:06

Nazione, la Fiorentina studia il colpo Lo Celso: offerta viola prestito con riscatto da circa 17,5 milioni

22 luglio 2022 09:26

Ceccarini: "Igor incedibile per la Fiorentina. Lo Celso? L'affondo può arrivare dopo le uscite"

21 luglio 2022 22:48

Dall'Inghilterra: "Fiorentina su Lo Celso, offerto al Tottenham un prestito con riscatto a 17 milioni"

21 luglio 2022 18:40

Nazione, Lo Celso-Fiorentina? Trattativa complicata, il Tottenham vuole cederlo a titolo definitivo

21 luglio 2022 09:14

Nazione, Fiorentina su Lo Celso: vuole il prestito con diritto di riscatto a 20 milioni bonus compresi

20 luglio 2022 09:12

Ceccarini: "Lo Celso piace alla Fiorentina, ma servono 20 milioni. Più complicato Luis Alberto"

18 luglio 2022 17:28

Nazione, Lo Celso-Fiorentina operazione complicata: il Tottenham non sposa la compartecipazione all’ingaggio 

18 luglio 2022 07:42

Nazione, Lo Celso-Fiorentina il nodo è l’ingaggio da 4,5 milioni: resta un’opzione affascinante 

17 luglio 2022 09:26

Corriere dello Sport, la Fiorentina tenta Lo Celso. Ma il Tottenham chiede 20 milioni

16 luglio 2022 13:39

Nazione, Lo Celso più di un’idea, potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto 

16 luglio 2022 09:01

Corriere Fiorentino, la Fiorentina vuole un grande centrocampista. Sogno Luis Alberto, piace Lo Celso

15 luglio 2022 11:07

Nazione, la Fiorentina torna su Lo Celso, pista calda: argentino ma con passaporto comunitario 

15 luglio 2022 09:31

Corriere Fiorentino, torna di moda Lo Celso per la Fiorentina: contatti già a gennaio

14 luglio 2022 08:07

Nazione, torna di moda Lo Celso per la Fiorentina: il Villarreal non l'ha riscattato

27 giugno 2022 09:26

Lo Celso giocherà nel Villareal di Unai Emery, niente Fiorentina per il centrocampista argentino

31 gennaio 2022 18:46

Brovarone: "Il Tottenham aveva offerto Lo Celso alla Fiorentina. Italiano aveva chiesto Berardi"

31 gennaio 2022 18:42

Ceccarini: "Non solo Amrabat, potrebbe partire anche Pulgar". Lo Celso arriva alla Fiorentina?

28 gennaio 2022 13:15

Repubblica, Lo Celso-Amrabat, intrigo di mercato tra Tottenham e Fiorentina

28 gennaio 2022 10:27

Dall'Argentina: "La trattativa della Fiorentina per Lo Celso si è interrotta, ostacolo ingaggio"

28 gennaio 2022 02:10

De Santis: "Dall'Argentina mi dicono che Lo Celso gradisce l'opzione Fiorentina. Qualcosa c'è"

27 gennaio 2022 20:50

Dall'Argentina svelano l'enigma: "La Fiorentina sta provando a prendere Lo Celso dal Tottenham"

27 gennaio 2022 05:48

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