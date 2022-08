Corriere Fiorentino, Lo Celso vuole il Villarreal ma ostacolo ingaggi. Fiorentina in secondo piano

Lo Celso alle ultime 48 ore ha lasciato intendere di voler tornare al Villarreal mettendo in secondo piano tutte le altre possibilità tra cui la Fiorentina. E dire che la società era pronta a mettere sul piatto due milioni per il prestito oneroso più altri 20 per l’eventuale riscatto. Resta da capire ed è questa l’ultima tenue speranza, se il club spagnolo riuscirà a risolvere il problema di monte ingaggi. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

