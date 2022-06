Nazione, torna di moda Lo Celso per la Fiorentina: il Villarreal non l’ha riscattato

A proposito di penisola iberica. Rimbalza anche una opzione che la Fiorentina aveva cercato di concretizzare già durante il mercato di gennaio, ma la trattativa con il Tottenham non decollò anche se Giovani Lo Celso lasciò poi la Premier per andare al Villarreal, in prestito (non riscattato). Il suo nome per la mediana pare sia tornato di attualità. Chiamatele, se volete, suggestioni. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, LA NAZIONE, FIORENTINA PRONTA A PROSEGUIRE CON TERRACCIANO TITOLARE NELLA PROSSIMA STAGIONE