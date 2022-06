La Nazione, Fiorentina pronta a proseguire con Terracciano titolare nella prossima stagione

Pietro Terracciano sarà confermato come titolare della Fiorentina? Nell’edizione odierna de La Nazione è stato fatto il punto della situazione sui portieri in casa viola. Stando a quanto scritto dal quotidiano, la volontà dei viola sarebbe quella di proseguire con Terracciano come titolare. Per questo rimane sempre in piedi la pista Vanja Milinkovic-Savic del Torino, ma la richiesta dei granata, anche per il prestito, non è bassa.