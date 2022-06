Da Milano: c’è l’accordo tra Inter e Milenkovic. Contratto quinquennale da 2 milioni più bonus

Nikola Milenkovic ha trovato l’accordo con l’Inter. Stando a quanto riportato da fcinternews.it, il giocatore serbo ed in nerazzurri hanno trovato l’accordo per un un quinquennale da 2 milioni netti più bonus. Manca, però, l’accordo con la Fiorentina, ma i nerazzurri hanno strappato la promessa con l’agente Fali Ramadani che l’operazione non supererà i 15 milioni cash. Al momento è tutto fermo e si dovrà aspettare. Tutto ruota intorno a Milan Skriniar. Se nei prossimi giorni la trattativa tra Inter e Paris Saint–Germain decollasse definitivamente e i nerazzurri ottenessero i 70 milioni chiesti, non si sbloccherebbe solo l’operazione Gleison Bremer con il Torino ma probabilmente anche quella per Nikola Milenkovic con la Fiorentina.