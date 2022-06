La Nazione, Italiano chiede 8 acquisti alla Fiorentina. Capitan Biraghi rimane l’unica certezza

Capitan Cristiano Biraghi è l’unico intoccabile della Fiorentina. Vincenzo Italiano ha chiesto almeno 8 acquisti alla proprietà per rinforzare la rosa e l’unico certo di una maglia da titolare è proprio il proprietario della fascia da capitano. Come riportato da La Nazione, il capitano ormai ha imparato a convivere con alcune critiche da parte del tifo per quanto riguarda la fase difensiva e, adesso, non gli fanno più nessun effetto. Biraghi è pronto a vivere un’altra stagione da protagonista con la maglia viola.