Nazione, Lo Celso-Fiorentina operazione congelata, il Tottenham chiede 20 milioni, nodo formula

Momento di impasse tra Tottenham e Fiorentina per la questione Lo Celso, il motivo resta quello economico certo, ma anche di prospettiva. Gli Spurs continuano a chiedere 20 milioni di euro per la cessione definitiva, la Fiorentina punta a un prestito con obbligo, ma potrebbe anche decidere di accontentare i londinesi. La prospettiva, invece, è dettata dalla qualificazione dei viola per la Conference che avrebbe una doppia valenza: ingolosire ulteriormente Lo Celso con un platea internazionale e dare la possibilità agli Spurs di concretizzare possibili bonus per un eventuale ulteriore cammino europeo della Fiorentina. Dunque l’operazione è solo di fatto congelata. Almeno in questo momento. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, GUAI PER GASPERINI, EFFETTUATI TEST ANTIDOPING A SORPRESA: PALOMINO POSITIVO AL NANDROLONE