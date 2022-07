Nazione, la Fiorentina torna su Lo Celso, pista calda: argentino ma con passaporto comunitario 

La Fiorentina starebbe tornando su un obiettivo di mercato già seguito nei mesi scorsi. Come anticipato da La Nazione, la dirigenza viola starebbe lavorando per portare a Firenze Giovani Lo Celso, argentino del Tottenham, ma con passaporto comunitario. Non è una trattativa facile, ma la pista è di nuovo calda. Lo scrive La Nazione.

